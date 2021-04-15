Росія відреагувала на нові санкції США: Відповідь буде невідворотньою

Посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяють "важку" розмову.

Джерело: представниця МЗС РФ Марія Захарова, російські видання "РИА Новости", ТАСС, РБК

Пряма мова: "Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотньою. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком на Сполучених Штатах Америки".

Деталі: За словами представника МЗС Росії Марії Захарової, санкції США підвищують конфронтаційний градус в російсько-американських відносинах.

Захарова також заявила, що Київ за підтримки Заходу продовжує інформаційну агресію щодо РФ, щоб відвести увагу від ситуації на Донбасі.

Що було раніше: 15 квітня Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Зокрема, під санкції потрапили 6 російських технологічний компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам та 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації, 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.