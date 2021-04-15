Россия отреагировала на новые санкции США: Ответ будет неотвратимым

Посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещают "тяжелый" разговор.

Источник: представитель МИД РФ Мария Захарова, российские издания "РИА Новости", ТАСС, РБК

Прямая речь: "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки".

Детали: По словам представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях.

Захарова также заявила, что Киев при поддержке Запада продолжает информационную агрессию в отношении РФ, чтобы отвести внимание от ситуации на Донбассе.

Что было раньше: 15 апреля Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

В частности, под санкции попали 6 российских технологический компаний, которые помогали в хакерских атаках против США российским спецслужбам и 32 юридических и физических лица, которые пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году, и осуществляли другие акты дезинформации, 8 физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма и репрессиями на полуострове.