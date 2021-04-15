США назвали, проти кого ввели нові санкції через окупацію Криму

Через причетність до будівництва Керченського мосту та порушення прав місцевого населення окупованого Росією Криму США запровадили санкції проти 5 фізичних та 3 юридичних осіб.

Джерело: заява Міністерства фінансів США

Деталі: Відповідні обмеження запровадило Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Там заявили, що названі особи причетні до окупації півострова та серйозних порушень прав людини в регіоні.

Санкції стосуються не лише тих осіб, які захопили владу в Криму, а тих компаній, які ведуть там діяльність.

Так, йдеться про осіб та компанії, які брали участь у будівництві Керченського моста, який з’єднав окупований півострів із Росією – Леоніда Риженкіна, АТ "Ленпромтранспроект" та АТ "Дирекція з будівництва залізничної дороги Беркатіт-Томмот-Якутськ".

Риженкін - громадянин РФ та виконавчий директор будівельної компанії "Мостотрест", яка працювали в українському Криму. У США відзначають, що "Мостотрест" виконав робіт з будівництва мосту на суму в понад 1,9 мільярда доларів. Власником же компанії є Аркадій Ротенберг, проти якого США ще раніше запровадили санкції. Проти Риженкіна Європейський Союз та Велика Британія ввели санкції ще у минулому році, а вже у 2021 – доєднались Канада та Австралія.

"Ленпромтранспроект" – російська компанія, яка займалась проєктування мосту. Раніше вона вже потрапила під санкції ЄС та ще трьох країн.

"Дирекція з будівництва залізничної дороги Беркатіт-Томмот-Якутськ" – компанія, яка будувала на мосту залізницю.

Також до санкційного списку потрапили троє російських чиновників та один місцевий. Всі вони причетні до окупації Криму. Йдеться про Ларису Кулинич, Павла Каранду, Леоніда Михайлюка та Володимира Терентьєва.

Кулинич нині обіймає посаду посаду "міністра майнових справ" у так званому "уряді" Криму. В США відзначають, що вона, окрім російського, має і українське громадянство.

Громадянин РФ Каранда очолює "Міністерство внутрішніх справ" на півострові. Леонід Михайлюк наразі керує "Управлінням ФСБ" у Криму. Раніше він займав таку посаду у Вологодській та Калінінградській областях Росії.

Росіянин Терентьєв є "керівником Головного слідчого управління СК Росії у Республіці Крим і місті Севастополі".

Завдяки санкціями вся власність та рахунки фізичних та юридичних осіб, які знаходяться в США або під контролем компаній із США, будуть заблоковані. Також під санкції потрапляє власність, яка на 50% і більше відсотків належить названими особам.

"Сьогоднішні дії демонструють непохитну прихильність Міністерства фінансів у протидії атакам Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і порушень прав людини щодо українців", – йдеться у заяві.

Що передувало: Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки.