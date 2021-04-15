США назвали, против кого ввели новые санкции из-за оккупации Крыма

Из-за причастности к строительству Керченского моста и нарушения прав местного населения оккупированного Россией Крыма США ввели санкции против 5 физических и 3 юридических лиц.

Источник: заявление Министерства финансов США

Детали: Соответствующие ограничения ввело Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США. Там заявили, что названные лица причастны к оккупации полуострова и серьезным нарушениям прав человека в регионе.

Санкции касаются не только тех лиц, которые захватили власть в Крыму, а тех компаний, которые ведут там деятельность.

Так, речь идет о лицах и компаниях, которые участвовали в строительстве Керченского моста, который соединил оккупированный полуостров с Россией – Леонида Риженкина, АО "Ленпромтранспроект" и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркатит-Томмот-Якутск".

Риженкин – гражданин РФ и исполнительный директор строительной компании "Мостотрест", которая работала в украинском Крыму. В США отмечают, что "Мостотрест" выполнил работ по строительству моста на сумму более 1,9 миллиарда долларов. Владельцем же компании является Аркадий Ротенберг, против которого США еще раньше ввели санкции. Против Риженкина Европейский Союз и Великобритания ввели санкции еще в прошлом году, а уже в 2021 – присоединились Канада и Австралия.

"Ленпромтранспроект" – российская компания, которая занималась проектированием моста. Ранее она уже попала под санкции ЕС и еще трех стран.

"Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" – компания, которая строила на мосту железную дорогу.

Также в санкционный список попали трое российских чиновников и один местный. Все они причастны к оккупации Крыма. Речь идет о Ларисе Кулинич, Павле Каранде, Леониде Михайлюке и Владимире Терентьева.

Кулинич ныне занимает должность должность "министра имущественных дел" в так называемом "правительстве" Крыма. В США отмечают, что она, кроме российского, имеет и украинское гражданство.

Гражданин РФ Каранда возглавляет "Министерство внутренних дел" на полуострове. Леонид Михайлюк руководит "Управлением ФСБ" в Крыму. Ранее он занимал такую ​​должность в Вологодской и Калининградской областях России.

Россиянин Терентьев является "руководителем Главного следственного управления СК России в Республике Крым и городе Севастополе".

Благодаря санкциями вся собственность и счета физических и юридических лиц, что находятся я в США или под контролем компаний из США, будут заблокированы. Также под санкции попадает собственность, что на 50% и более процентов принадлежит названными лицам.

"Сегодняшние действия демонстрируют непоколебимую приверженность Министерства финансов в противодействии атакам России на суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушений прав человека украинцев", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США – вмешательство в выборы и кибератаки.