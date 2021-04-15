Розслідувачі вперше показали таємну дачу Путіна, де він зустрічався з Януковичем

Російська організація Фонд боротьби з корупцією опублікувало відео про офіційну, але таємну дачу президента РФ Володимира Путіна на озері Валдаї в Новгородській області.

Джерело: сайт ФБК

Деталі: Розслідувачі розповідають, що за Путіним закріплені 4 резиденції - Кремль, Ново-Огарьово, "Бочаров ручей" і Валдай (Новгородська область).

Дачний комплекс розташовано на території 250 гектарів. На території розташовані дача, лазні, інші споруди для розваги і відпочинку.

Головний будинок – це чотириповерховий маєток, 3500 квадратних метрів. На території також є китайський павільйон (гостьовий будиночок), хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивного ресторану, дитячий майданчик і власна церква.

В 350 метрах від основного будинку розташовано триповерховий будинок на 7000 квадратних метрів, 2 поверхи якого під землею. Це, як стверджують розслідувачі, "особистий салон краси і догляду за собою для Путіна".

З планів будівлі, які публікує ФБК, видно, що там є солярій, стоматологія, косметологія, лімфопрес, масажні ванни, грязелікування, криокамери, флоат басейн. Також є хамам, басейн, сауни і великий масажний блок.

В матеріалі також розповідається, що станом на 2009 рік на території резиденції ще є лазні, сауни, стайня, майданчик для гольфу, майданчик для міні-гольфу, віп-ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною і навіть міні-казино.

Розслідувачі вказують, що це улюблена дача Путіна, оскільки він часто приймає там гостей. Зокрема тут були співаки Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, саксофоніст Ігорь Бутман, а також під час Майдану тут із Путіним зустрічався тодішній президент України Віктор Янукович.

На обслуговування цієї дачі за 10 років держава, за словами членів ФБК, витратила 2,7 млрд рублів.

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