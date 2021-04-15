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Расследователи впервые показали тайную дачу Путина, где он встречался с Януковичем

Четверг, 15 апреля 2021, 16:47
Расследователи впервые показали тайную дачу Путина, где он встречался с Януковичем

Российская организация Фонд борьбы с коррупцией опубликовало видео официальной, но тайной дачи президента РФ Владимира Путина на озере Валдай в Новгородской области.

Источник: сайт ФБК

Детали: Расследователей рассказывают, что за Путиным закреплены 4 резиденции - Кремль, Ново-Огарево, Бочаров ручей и Валдай (Новгородская область).

Дачный комплекс расположен на территории 250 гектаров. На территории расположены дача, бани, другие сооружения для развлечения и отдыха.

Главный дом - это четырехэтажный особняк, 3500 квадратных метров. На территории также есть китайский павильон (гостевой домик), домики, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, детская площадка и собственная церковь.

 
 
 
 
 

В 350 метрах от основного здания расположены трехэтажный дом на 7000 квадратных метров, 2 этажа которого находятся под землей. Это, как утверждают расследователи, "личный салон красоты и ухода за собой для Путина".

Из планов здания, которые публикует ФБК, видно, что там есть солярий, стоматология, лимфопресс, массажные ванны, грязелечение, криокамеры, флоат бассейн. Также есть хамам, бассейн, сауны и большой массажный блок.

 
 

В материале также рассказывается, что по состоянию на 2009 год на территории резиденции есть еще бани, сауны, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и даже мини-казино.

Расследователи указывают, что это любимая дача Путина, поскольку он часто принимает там гостей. В частности здесь были певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс, саксофонист Игорь Бутман, а также во время Майдана здесь с Путиным встречался тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

На обслуживание этой дачи за 10 лет государство, по словам членов ФБК, потратила 2,7 миллиарда рублей.

Предыстория:

  • 19 января "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина во Геленджиком и о его женщин.

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Темы: ПутинРосcия
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