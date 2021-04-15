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Хмельницький, Шевченко, Сталін: українці назвали топ-10 "ідеальних політиків"

Четвер, 15 квітня 2021, 17:20
Хмельницький, Шевченко, Сталін: українці назвали топ-10 ідеальних політиків

До десятки історичних постатей, яких українці вважають найбільш близькими до образу ідеального політика, потрапили зокрема Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко і Іосіф Сталін.

Джерело: результати опитування, проведеного Дослідницькою агенцією Fama за фінансової підтримки Konrad Adenauer Stiftung Ukraine

Дослівно: До топ-10 постатей, яких респонденти вважають найбільш близькими до образу ідеального політика (названих без підказки), належать: Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Іосіф Сталін, Анґела Меркель, Пьотр І, Іван Мазепа, Ярослав Мудрий, Степан Бандера.

 

Найближче до описаних ідеальних образів серед сучасних українських політиків виявились: Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Ігор Смешко, Віктор Медведчук, Володимир Гройсман, Олег Ляшко".

 

Детали: Опитування проходило 3–9 лютого 2021 року методом face-to-face (особисті інтерв’ю віч-на-віч). Загалом було опитано 2 тис. громадян України від 18 років.

Похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %; 1,9 % для показників близьких до 25 % або 75 %; 1,3 % для показників близьких до 10 % або 90 %; 1,0 % для показників близьких до 5 % або 95 %; 0,4 % для показників близьких до 1% або 99 %.

Українська правда

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Теми: соціологія
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