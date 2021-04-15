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Хмельницкий, Шевченко, Сталин: украинцы назвали топ-10 "идеальных политиков"

Четверг, 15 апреля 2021, 17:20

В десятку исторических фигур, которых украинцы считают наиболее близкими к образу идеального политика, попали в частности Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко и Иосиф Сталин.

Источник: результаты опроса, проведенного Исследовательской агентством Fama при финансовой поддержке Konrad Adenauer Stiftung Ukraine

Дословно: "В топ-10 фигур, которых респонденты считают наиболее близкими к образу идеального политика (названных без подсказки), относятся: Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Вячеслав Чорновил, Михаил Грушевский, Иосиф Сталин, Ангела Меркель, Петр I, Иван Мазепа Ярослав Мудрый, Степан Бандера.

 

Ближе всего к описанным идеальным образам среди современных украинских политиков оказались: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Виктор Медведчук, Владимир Гройсман, Олег Ляшко".

 

Детали: Опрос проходил 3-9 февраля 2021 методом face-to-face (личные интервью лицом к лицу). Всего было опрошено 2 тыс. Граждан Украины старше 18 лет.

Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%; 1,9% для показателей близких к 25% или 75%; 1,3% для показателей близких к 10% или 90%; 1,0% для показателей близких к 5% или 95%; 0,4% для показателей близких к 1% или 99%.

Украинская правда
Темы: социология


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