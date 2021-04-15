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Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Четвер, 15 квітня 2021, 18:48
Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Президент Володимир Зеленський підписав закон який прирівнює е-паспорти до паперових.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Вказується, що наразі близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія".

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України.

Також можна буде їх використовувати під час медичного обслуговування чи банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти.

Їх можна буде пред’являти під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Передісторія:

30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийпаспорт
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