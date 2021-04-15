Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным
Президент Владимир Зеленский подписал закон который приравнивает е-паспорта в бумажных.
Источник: сообщение Офиса президента
Детали: Указывается, что в настоящее время около 5 млн граждан Украины пользуются электронной паспортами через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия".
Закон вступает в силу 23 августа 2021.
Он закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины.
Также можно будет их использовать во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты.
Их можно будет предъявлять при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
Е-паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
Предыстория:
30 марта Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.