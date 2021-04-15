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Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Четверг, 15 апреля 2021, 18:48
Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Президент Владимир Зеленский подписал закон который приравнивает е-паспорта в бумажных.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Указывается, что в настоящее время около 5 млн граждан Украины пользуются электронной паспортами через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия".

Закон вступает в силу 23 августа 2021.

Он закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины.

Также можно будет их использовать во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты.

Их можно будет предъявлять при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

Предыстория:

30 марта Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

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Темы: Зеленскийпаспорт
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