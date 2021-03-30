Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше
Вівторок, 30 березня 2021, 16:55
Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.
Джерело: ВР і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Вітаю українців з історичною подією. Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світової кейс для побудови цифрового держави".
Деталі: Відповідний законопроєкт 4355 підтримали 302 народних депутата.
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