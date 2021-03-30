Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше

Вівторок, 30 березня 2021, 16:55
Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше

Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.

Джерело: ВР і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вітаю українців з історичною подією. Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світової кейс для побудови цифрового держави".

Деталі: Відповідний законопроєкт 4355 підтримали 302 народних депутата.

Згідно з даними у пояснювальній записці, закон почне діяти з 23 серпня і вносить наступні новації:

▪️ закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";

▪️ встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями.

 ▪️ передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Федоров також пояснив, що тепер можна використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і не хвилюватися, якщо забув паперовий документ вдома. Завжди можна використовувати паспорт в додатку "Дія".

"Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - перерахував Федоров зручності від е-паспорта.

Нагадаємо: Зараз цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт) – доступні в додатку "Дія".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортВерховна Рададіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
паспорт
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: