У зоні ООС ворог відкривав вогонь із гранатометів та скидав міни

З початку доби 15 квітня в зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Зокрема, неподалік населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій ЗСУ із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про ігнорування незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці усіма доступними способами намагаються приховати нарощування озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вкотре, окупанти перешкоджають роботі патрулів СММ ОБСЄ, здійснюючи обстріли та глушіння за допомогою засобів РЕБ БПЛА місії.

За два дні 12 і 13 квітня було зафіксовано два випадки обстрілів зі стрілецької зброї БПЛА місії та більше 20 випадків глушіння модулів GPS.

Дослівно: "Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань".