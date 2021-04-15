В зоне ООС враг открывал огонь из гранатометов и сбрасывал мины

С начала суток 15 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей от 22 июля 2020 года.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники всеми доступными способами пытаются скрыть наращивание вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В который раз оккупанты препятствуют работе патрулей СММ ОБСЕ, осуществляя обстрелы и глушение с помощью средств РЭБ БПЛА миссии.

За два дня 12 и 13 апреля было зафиксировано два случая обстрелов из стрелкового оружия БПЛА миссии и более 20 случаев глушения модулей GPS.

Дословно: "Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств".