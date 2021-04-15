Катери ФСБ РФ влаштували провокацію в Азовському морі

В ніч на 15 квітня в Азовському морі катери ФСБ РФ намагалися перешкоджати законним діям катерної групи ВМС ЗС України на бойовому чергуванні.

Джерело: пресцентр ВМС ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні. Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання".

Деталі: Наголошується, що українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись при цьому виключно нормами Міжнародного морського права.

Про інцидент в Азовському морі між катерами ВМСУ та катерами берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ раніше у четвер повідомив у соцмережі журналіст Андрій Клименко. За його даними, інцидент стався за 25 миль від Керченської протоки.

Нагадаємо: Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.