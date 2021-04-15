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Катера ФСБ РФ устроили провокацию в Азовском море

Четверг, 15 апреля 2021, 19:58
Катера ФСБ РФ устроили провокацию в Азовском море

В ночь на 15 апреля в Азовском море катера ФСБ РФ пытались препятствовать законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины на боевом дежурстве.

Источник: пресс-центр ВМС ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи".

Детали: Отмечается, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины из морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь при этом исключительно нормами Международного морского права.

Об инциденте в Азовском море между катерами ВМСУ и катерами береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ ранее в четверг сообщил в соцсети журналист Андрей Клименко. По его данным, инцидент произошел в 25 милях от Керченского пролива.

Напомним: Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений, украинский МИД - протестует.

Украинская правда

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