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Франція перетнула межу в 100 тисяч загиблих від COVID-19

П'ятниця, 16 квітня 2021, 03:44

У четвер кількість жителів Франції, що загинули від COVID-19, перевищила 100 тисяч.

Джерело: AFP з посиланням на дані органів охорони здоров'я країни

Деталі: Днем раніше кількість загиблих становила 99 805 осіб. За останні 24 години вірус забрав життя ще 300 осіб.

Повідомляється, що Франція - третя країна в Європі, яка досягла похмурого межі в 100 тисяч смертей від коронавірусу після Великої Британії та Італії.

Зараз Франція переживає третю хвилю пандемії. Понад 5 900 пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії, що є найвищим показником з весни 2020 року.

Нагадаємо: 13 квітня у світі діагностували понад 803 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США та Бразилії. Україна посідає 12 місце у світі, 5 – в Європі.

Теми: Франціякоронавірус


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