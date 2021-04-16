Франция пересекла границу в 100 тысяч погибших от COVID-19

В четверг количество жителей Франции, погибших от COVID-19, превысило 100 тысяч.

Источник: AFP со ссылкой на данные органов здравоохранения страны

Детали: Днем ранее количество погибших составило 99 805 человек. За последние 24 часа вирус унес жизни еще 300 человек.

Сообщается, что Франция - третья страна в Европе, которая достигла мрачного предела в 100 тысяч смертей от коронавируса после Великобритании и Италии.

Сейчас Франция переживает третью волну пандемии. Более 5 900 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, что является самым высоким показателем с весны 2020 года.

Напомним: 13 апреля в мире диагностировали более 803 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии. Украина занимает 12 место в мире, 5 - в Европе.