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COVID-19: Україна — 6-та у світі за добовою кількістю померлих

П'ятниця, 16 квітня 2021, 05:36
COVID-19: Україна — 6-та у світі за добовою кількістю померлих

За добу 14 квітня у світі виявили 836 306 нових випадків COVID-19 – це найбільша добова кількість хворих з 8 січня, коли зафіксували понад 845 тисяч випадків. 

Джерело: Worldometers

 

Деталі: Зокрема, 216 850 хворих - в Індії, 80 529 – в Бразилії, 74 479 - у США.

Крім того, 61 400 нових випадків зареєстрували в Туреччині, а 38 045 – у Франції.

За кількістю нових випадків за добу Україна знаходиться на 12 місці у світі з 16 427 хворими  – між Колумбією, де 16 918 хворих, та Перу, де 13 326. Серед європейських країн Україна – на 5 місці за цим показником.

 
 

Померли за добу у світі 13 839 хворих, за час пандемії – 2,9 млн. За добовою кількістю смертей Україна – на 6 місці у світі, і на 2 – у Європі.

 
 

Хворіють 17,9 млн осіб у світі, однак одужали 118,7 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 14 квітня в Україні:

  • виявили 16 427 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 4 229 хворих;
  • померли 433 особи;
  • одужали 11 148 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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