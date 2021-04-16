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COVID-19: Украина — 6-я в мире по суточному количеству умерших

Пятница, 16 апреля 2021, 05:36

За сутки 14 апреля в мире обнаружили 836 306 новых случаев COVID-19 - это самое большое суточное количество больных с 8 января, когда зафиксировали более 845 тысяч случаев.

Источник: Worldometers

 

Детали: В частности, 216 850 больных - в Индии, 80 529 - в Бразилии, 74 479 - в США.

Кроме того, 61 400 новых случаев зарегистрировали в Турции, а 38 045 - во Франции.

По количеству новых случаев за сутки Украина находится на 12 месте в мире с 16 427 больными - между Колумбией, где 16 918 больных, и Перу, где 13 326. Среди европейских стран Украина - на 5 месте по этому показателю.

 
 

Умерли за сутки в мире 13 839 больных, за время пандемии - 2,9 млн. По суточному количеству смертей Украина - на 6 месте в мире, и на втором - в Европе.

 
 

Болеют 17,9 млн человек в мире, однако выздоровели 118,7 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 14 апреля в Украине:

  • обнаружили 16 427 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 4 229 больных;
  • умерли 433 человека;
  • выздоровели 11 148 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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