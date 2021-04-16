США скасували відправку есмінців в Чорне море через побоювання ескалації — Politico

Пентагон відмовився від можливого транзиту Чорним морем двох есмінців через побоювання щодо ескалації конфлікту між Росією і Україною.

Джерело: джерела Politico – двоє ознайомлених посадовців США

Деталі: Зазначається, що військово-морські перевезення часто змінюються в зв'язку з технічним обслуговуванням або зміною оперативних планів. Цей конкретний транзит був скасований за "безлічі" причин, в тому числі – "з бажання не провокувати Москву в складний час".

Попередній транзит, про який вперше повідомило медіа CNN, не був незвичайним або призначеним для надсилання якогось конкретного нового сигналу, оскільки ВМС США зазвичай проводять вісім або дев'ять таких переміщень на рік.

Але на тлі останнього загострення офіційні особи вирішили транзит не здійснювати, щоб уникнути зайвої ескалації.

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