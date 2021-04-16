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США скасували відправку есмінців в Чорне море через побоювання ескалації — Politico

П'ятниця, 16 квітня 2021, 06:22
США скасували відправку есмінців в Чорне море через побоювання ескалації — Politico
politico

Пентагон відмовився від можливого транзиту Чорним морем двох есмінців через побоювання щодо ескалації конфлікту між Росією і Україною.

Джерело: джерела Politico – двоє ознайомлених посадовців США

Деталі:  Зазначається, що військово-морські перевезення часто змінюються в зв'язку з технічним обслуговуванням або зміною оперативних планів. Цей конкретний транзит був скасований за "безлічі" причин, в тому числі – "з бажання не провокувати Москву в складний час".

Попередній транзит, про який вперше повідомило медіа CNN, не був незвичайним або призначеним для надсилання якогось конкретного нового сигналу, оскільки ВМС США зазвичай проводять вісім або дев'ять таких переміщень на рік.

Але на тлі останнього загострення офіційні особи вирішили транзит не здійснювати, щоб уникнути зайвої ескалації.

Передісторія:

  • Тиждень тому стало відомо, що США розглядають можливість відправлення військових кораблів у Чорне море протягом найближчих тижнів –  щоб продемонструвати підтримку України на тлі посиленої військової присутності Росії.
  • У МЗС Туреччини поінформували, що 15 днів тому отримали повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Повідомлялося, що кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня.
  • 15 квітня у ЗМІ повідомили, що США скасували розміщення кораблів.
  • З боку Вашингтона не було офіційного підтвердження ні запланованих розгортань, ні їх скасування.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяЧорне море
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