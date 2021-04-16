Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за опасений эскалации — Politico

Пятница, 16 апреля 2021, 06:22
США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за опасений эскалации — Politico
politico

Пентагон отказался от возможного транзита Черным морем двух эсминцев из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Источник: источники Politico - двое ознакомленных чиновников США

Детали: Отмечается, что военно-морские перевозки часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Этот конкретный транзит был отменен из-за "множества" причин, в том числе - "из-за желания не провоцировать Москву в сложное время".

Предыдущий транзит, о котором впервые сообщило медиа CNN, ни был необычным или предназначенным для отправки какого-то конкретного нового сигнала, поскольку ВМС США обычно проводят восемь или девять таких перемещений в год.

Но на фоне последнего обострения официальные лица решили транзит не совершать, чтобы избежать излишней эскалации.

Предыстория:

  • Неделю назад стало известно, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших недель - чтобы продемонстрировать поддержку Украине на фоне усиленной военного присутствия России.
  • В МИД Турции сообщили, что 15 дней назад получили сообщение о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Сообщалось, что корабли останутся в Черном море до 4 мая.
  • 15 апреля СМИ сообщили, что США отменили размещение кораблей.
  • Со стороны Вашингтона не было официального подтверждения ни запланированных развертываний, ни их отмены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – Госдеп
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: