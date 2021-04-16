США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за опасений эскалации — Politico

Пентагон отказался от возможного транзита Черным морем двух эсминцев из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Источник: источники Politico - двое ознакомленных чиновников США

Детали: Отмечается, что военно-морские перевозки часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Этот конкретный транзит был отменен из-за "множества" причин, в том числе - "из-за желания не провоцировать Москву в сложное время".

Предыдущий транзит, о котором впервые сообщило медиа CNN, ни был необычным или предназначенным для отправки какого-то конкретного нового сигнала, поскольку ВМС США обычно проводят восемь или девять таких перемещений в год.

Но на фоне последнего обострения официальные лица решили транзит не совершать, чтобы избежать излишней эскалации.

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