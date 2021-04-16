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США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за опасений эскалации — Politico

Пятница, 16 апреля 2021, 06:22
politico

Пентагон отказался от возможного транзита Черным морем двух эсминцев из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Источник: источники Politico - двое ознакомленных чиновников США

Детали: Отмечается, что военно-морские перевозки часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Этот конкретный транзит был отменен из-за "множества" причин, в том числе - "из-за желания не провоцировать Москву в сложное время".

Предыдущий транзит, о котором впервые сообщило медиа CNN, ни был необычным или предназначенным для отправки какого-то конкретного нового сигнала, поскольку ВМС США обычно проводят восемь или девять таких перемещений в год.

Но на фоне последнего обострения официальные лица решили транзит не совершать, чтобы избежать излишней эскалации.

Предыстория:

  • Неделю назад стало известно, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших недель - чтобы продемонстрировать поддержку Украине на фоне усиленной военного присутствия России.
  • В МИД Турции сообщили, что 15 дней назад получили сообщение о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Сообщалось, что корабли останутся в Черном море до 4 мая.
  • 15 апреля СМИ сообщили, что США отменили размещение кораблей.
  • Со стороны Вашингтона не было официального подтверждения ни запланированных развертываний, ни их отмены.

Темы: СШАРосcияЧерное море


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