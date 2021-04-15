Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
Засоби масової інформації з посиланням на турецькі дипломатичні джерела повідомляють, що Сполучені Штати скасували заплановане на цьому тижні розміщення двох військових кораблів у Чорному морі.
Деталі: Турецькі дипломатичні джерела заявили, що проходження першого корабля через Босфор, запланованого на середу, не відбулося.
За даними джерел, обидва входження американських кораблів були скасовані, оскільки Анкара не поінформована про інші дати перебування есмінців у Чорному морі.
З боку Вашингтона не було офіційного підтвердження ні запланованих розгортань, ні їх скасування.
Вашингтон зобов'язаний повідомити Анкару щонайменше за 15 днів до того, як відправити військові кораблі через протоки Босфор і Дарданелли.
Умови договору дозволяють іноземним військовим кораблям залишатися в Чорному морі 21 день.
Передісторія:
- В акваторію Середземного моря 11 квітня увійшли американські ракетні есмінці "Donald Cook" ("Дональд Кук") і "Roosevelt" ("Рузвельт").
- Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
- Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, коментуючи у вівторок направлення американських військових кораблів у Чорне море, заявив, що США краще "триматися подалі" від Криму "для їх же блага".