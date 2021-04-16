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Меркель і Трюдо обговорили концентрацію військ РФ біля українського кордону

П'ятниця, 16 квітня 2021, 07:23
EPA/CLEMENS BILAN

Німецька канцлерка Ангела Меркель та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо поділилися стурбованістю діями Росії біля кордонів України та в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: повідомлення за підсумками розмови Трюдо з Меркель, опубліковане на сайті Трюдо

Дослівно: "Два лідери поділилися своєю глибокою стурбованістю з приводу нещодавніх військових дій Росії в Криму і вздовж кордону з Україною.

Вони наголосили на своїй прихильності до суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України".

Передісторія: До кордонів України та у тимчасово окупований Крим Росія вже перекинула 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ". Залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.

Українська правда
Теми: КанадаНімеччинаРосія


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