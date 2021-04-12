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Росія перекидатиме війська до кордонів України до кінця квітня – розвідка

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:05
Фото Міноборони РФ

Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів, накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня.

Джерело: BBC News Україна з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міноборони на запит

Дослівно з відповіді ГУР МО: "Починаючи з березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня".

Деталі: Повідомляється, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ".

За розрахунками BBC News Україна, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.

Основні місця збору російської армії і техніки – військові полігони "Погоново" у Воронезькій області та "Клинці" у Брянській області, а також "Опук" та "Ангарський" в анексованому Криму.

Зазначається, що перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують. Тому рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.

Водночас у ГУР додали, що попри це встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.
  • Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. 
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".

Теми: РосіякордонвійнаУкраїна


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