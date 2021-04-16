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Меркель и Трюдо обсудили концентрацию войск РФ возле украинской границы

Пятница, 16 апреля 2021, 07:23
EPA/CLEMENS BILAN

Немецкий канцлер Ангела Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поделились обеспокоенностью действиями России у границ Украины и во временно оккупированном Крыму.

Источник: сообщение по итогам разговора Трюдо с Меркель, опубликованное на сайте Трюдо

Дословно: "Два лидера поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Крыму и вдоль границы с Украиной.

Они отметили свою приверженность к суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины".

Предыстория: К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

Украинская правда
Темы: КанадаГерманияРосcия


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