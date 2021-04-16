Окупанти обстріляли Майорськ із забороненої зброї, без втрат

15 квітня на Донбасі зафіксували 7 порушень з боку збройних формувань Росії, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у передмісті Майорська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Крім того, в районі Майорська зафіксували проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

Поблизу Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Неподалік Новозванівки противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.