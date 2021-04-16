Окупанти обстріляли Майорськ із забороненої зброї, без втрат
П'ятниця, 16 квітня 2021, 07:58
15 квітня на Донбасі зафіксували 7 порушень з боку збройних формувань Росії, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, у передмісті Майорська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Крім того, в районі Майорська зафіксували проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.
Поблизу Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).
Неподалік Новозванівки противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.
Українська правда