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Окупанти обстріляли Майорськ із забороненої зброї, без втрат

П'ятниця, 16 квітня 2021, 07:58

15 квітня на Донбасі зафіксували 7 порушень з боку збройних формувань Росії, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі:  Зокрема, у передмісті Майорська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Крім того, в районі Майорська зафіксували проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

Поблизу Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Неподалік Новозванівки противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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