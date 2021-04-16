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Оккупанты обстреляли Майорск из запрещенного оружия, без потерь

Пятница, 16 апреля 2021, 07:58

15 апреля на Донбассе зафиксировали 7 нарушений со стороны вооруженных формирований России, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в пригороде Майорска российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Майорска зафиксировали пролет вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

Вблизи Новгородского враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).

Неподалеку Новозвановки противник совершил обстрел в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


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