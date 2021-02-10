Компанія ТОВ "Фармасофт" буде займатися в Україні логістикою COVID-вакцин Pfizer, які потребують ультранизьких температур.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "Відкритий тендер проведено проєктом USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed), який виконується міжнародною організацією MSH (Management sciences for Health) відповідно до міжнародних закупівельних процедур.

За його результатом обрано логістичну компанію ТОВ "Фармасофт" для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах ультранизької температури.

Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану прийняття, збереження та розвезення вакцин Pfizer-BioNTech".

Деталі: Ляшко зазначив, що "попереду найскладніше", але Україна готова до прийняття 117 тисяч вакцин Pfizer.

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