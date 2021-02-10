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МОЗ назвало компанію, яка розвозитиме вакцини Pfizer по регіонах

Середа, 10 лютого 2021, 20:52
МОЗ назвало компанію, яка розвозитиме вакцини Pfizer по регіонах

Компанія ТОВ "Фармасофт" буде займатися в Україні логістикою COVID-вакцин Pfizer, які потребують ультранизьких температур.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "Відкритий тендер проведено проєктом USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed), який виконується міжнародною організацією MSH (Management sciences for Health) відповідно до міжнародних закупівельних процедур.

За його результатом обрано логістичну компанію ТОВ "Фармасофт" для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах ультранизької температури.

Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану прийняття, збереження та розвезення вакцин Pfizer-BioNTech".

Деталі: Ляшко зазначив, що "попереду найскладніше", але Україна готова до прийняття 117 тисяч вакцин Pfizer.

Нагадаємо:

  • Американська компанія Pfizer за контрактом зобов’язується надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у бідні країни та країни із середнім рівнем доходів.
  • Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу в лютому, а перші вакцини проти COVID-19 надійдуть в середині лютого.  
  • Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗЛяшко Віктордержзакупівлі
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