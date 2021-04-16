В Украине прилетела партия вакцин "Pfizer" от COVAX: называются "Comirnaty"

В Украину прибыли 117 000 доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Украину прилетело 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Напоминаю, что торговое название этой вакцины Comirnaty. Мы получили ее в рамках механизма COVAX и это только первая партия.

Прививки вакциной Comirnaty начнется уже 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля – по всей Украине".

Детали: Этой вакциной в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Распределение вакцин будет таким: по 1 170 доз в каждую из областей и г. Киев.

Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.