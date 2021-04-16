Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине прилетела партия вакцин "Pfizer" от COVAX: называются "Comirnaty"

Пятница, 16 апреля 2021, 11:22
В Украине прилетела партия вакцин Pfizer от COVAX: называются Comirnaty

В Украину прибыли 117 000 доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook и пресс-релиз ЮНИСЕФ

Прямая речь Ляшко: "Сегодня в Украину прилетело 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Напоминаю, что торговое название этой вакцины Comirnaty. Мы получили ее в рамках механизма COVAX и это только первая партия.

Прививать вакциной Comirnaty начнут уже 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля – по всей Украине".

Детали: Этой вакциной, в первую очередь, будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

 
Фото ЮНИСЕФ

Распределение вакцин будет таким: по 1 170 доз в каждую из областей и г. Киев.

Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

 

За несколько дней до поставки вакцин ЮНИСЕФ в рамках COVAX также доставил в Украину около 140 тысяч шприцев для разведения вакцины с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

 

Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Для перевозки первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer от СOVAX по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО "Фармасофт".

Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 °C до -80 °C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному МОЗ Украины.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 °C.

С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад, они будут складывать ее в термосумки или термоконтейнеры с температурным режимом от +2 °C до +8 °C и будут выезжать в места проведения прививок.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксированы  время и дата размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), которая обеспечивает поддержание температуры меньше -60 °C, – до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины: до 6 месяцев при температуре от -60 °C до -80 °C, до 120 часов (5 суток) при температуре от +2 °C до +8 °C, до 2 часов при температуре до +25 °C. После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2 °C до + 25 °C.

Справка: Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата – BNT162b2, его называют также Comirnaty.

Знать больше: Вакцина против COVID-19. Сколько стоит, когда появится в Украине и почему СБУ уже расследует контрабанду

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: