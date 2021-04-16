В Украине прилетела партия вакцин "Pfizer" от COVAX: называются "Comirnaty"

В Украину прибыли 117 000 доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook и пресс-релиз ЮНИСЕФ

Прямая речь Ляшко: "Сегодня в Украину прилетело 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Напоминаю, что торговое название этой вакцины Comirnaty. Мы получили ее в рамках механизма COVAX и это только первая партия.

Прививать вакциной Comirnaty начнут уже 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля – по всей Украине".

Детали: Этой вакциной, в первую очередь, будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Фото ЮНИСЕФ

Распределение вакцин будет таким: по 1 170 доз в каждую из областей и г. Киев.

Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

За несколько дней до поставки вакцин ЮНИСЕФ в рамках COVAX также доставил в Украину около 140 тысяч шприцев для разведения вакцины с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Для перевозки первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer от СOVAX по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО "Фармасофт".

Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 °C до -80 °C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному МОЗ Украины.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 °C.

С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад, они будут складывать ее в термосумки или термоконтейнеры с температурным режимом от +2 °C до +8 °C и будут выезжать в места проведения прививок.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксированы время и дата размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), которая обеспечивает поддержание температуры меньше -60 °C, – до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины: до 6 месяцев при температуре от -60 °C до -80 °C, до 120 часов (5 суток) при температуре от +2 °C до +8 °C, до 2 часов при температуре до +25 °C. После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2 °C до + 25 °C.

Справка: Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата – BNT162b2, его называют также Comirnaty.

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