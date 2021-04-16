COVID у Києві: за добу понад 1600 хворих і 49 смертей

За добу 15 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1609 нових випадків коронавірусу, 49 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 16 квітня

Пряма мова: "Епідеміологічна ситуація у місті залишається складною. Минулої доби у місті виявили 1609 інфікованих. Померли 49 людей – 18 жінок і 31 чоловік".

Деталі: Серед нових хворих 926 жінок віком від 18 до 91 року, 621 чоловік віком від 18 до 92 років, 32 дівчинки від 1 до 17 років та 30 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.



156 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (320), Дніпровському (294) та Деснянському (190) районах.

Станом на 16 квітня у столиці уже 183 300 випадків коронавірусу. 4121 хворий помер. Подолали вірус 114 396 осіб, з них 1156 за минулу добу.

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