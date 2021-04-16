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COVID в Киеве: за сутки более 1600 больных и 49 смертей

Пятница, 16 апреля 2021, 12:12

За сутки 15 апреля в столице лабораторно подтвердили 1609 новых случаев коронавируса, 49 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 16 апреля

Прямая речь: "Эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1609 инфицированных. Умерли 49 человек – 18 женщин и 31 мужчина".

Детали: Среди новых больных 926 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 621 мужчина от 18 до 92 лет, 32 девочки от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

156 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (320), Днепровском (294) и Деснянском (190) районах.

По состоянию на 16 апреля в столице уже 183 300 случаев коронавируса. 4121 больной умер. Преодолели вирус 114 396 человек, из них 1156 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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