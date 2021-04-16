Під час сільськогосподарських робіт на полі біля села Гнутове чоловік на тракторі наїхав на невстановлений вибуховий пристрій – його з легкими ушкодженнями забрали до лікарні.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що 15 квітня близько 17:20 мешканець села Саханка під час виконання сільськогосподарських робіт на полі біля Гнутового наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій.

Чоловіка із легкими тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Розпочате кримінальне провадження, встановлюються обставини події та причетні до злочину особи.

Нагадаємо: У місті Покровськ Донецької області 14 квітня внаслідок вибуху невідомого предмета при спалюванні листя постраждав підліток.