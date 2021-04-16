Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тракторист наехал на взрывчатку в Донецкой области

Пятница, 16 апреля 2021, 12:48

Во время сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово человек на тракторе наехал на неустановленное взрывное устройство - его с легкими повреждениями забрали в больницу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Установлено, что 15 апреля около 17:20 житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле ​​Гнутово наехал трактором на неустановленное взрывное устройство.

Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к преступлению лица.

 

Украинская правда
Темы: Донецкая областьвзрывОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания

фотоВ Украине прилетела партия вакцин "Pfizer" от COVAX: называются "Comirnaty"

Зеленский: Путин такого, как я, не ожидал

Зеленский пока не знает, с кем в Украины больше "химии" – Трампом или Байденом

Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"

В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадал подросток
На сессию горсовета Славянска принесли флаг России
Данилов объяснил, почему говорить "Донбасс" - некорректно
Последние новости
13:05
Кличко рассказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду
12:52
Киев готовит дополнительные ограничения на Пасху
12:51
В ЮНИСЕФ ждут от Украины безопасной вакцинации: не в тесных помещениях
12:50
фотоВ Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
12:48
фотоТракторист наехал на взрывчатку в Донецкой области
12:36
Фонд гарантирования ликвидировал банк сына Януковича
12:21
Прокуратура и фискалы проводят 85 обысков у участников конвертцентров
12:20
Dragon Capital закрыла сделку по покупке "Юнекс Банка" Новинского
12:12
COVID в Киеве: за сутки более 1600 больных и 49 смертей
12:05
фотоСБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания
Все новости...