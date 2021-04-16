Во время сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово человек на тракторе наехал на неустановленное взрывное устройство - его с легкими повреждениями забрали в больницу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Установлено, что 15 апреля около 17:20 житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле ​​Гнутово наехал трактором на неустановленное взрывное устройство.

Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к преступлению лица.