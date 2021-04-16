Тракторист наехал на взрывчатку в Донецкой области
Пятница, 16 апреля 2021, 12:48
Во время сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово человек на тракторе наехал на неустановленное взрывное устройство - его с легкими повреждениями забрали в больницу.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Установлено, что 15 апреля около 17:20 житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле Гнутово наехал трактором на неустановленное взрывное устройство.
Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
Начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к преступлению лица.
Украинская правда