Лукашенко анонсував "серйозну зустріч" із Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує 22 квітня зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: російський Інтерфакс

Пряма мова Лукашенка: "Ми вчора з Путіним домовилися про нашому графіку роботи з багатьох питань. Десь в кінці квітня, швидше за все 22, ми зустрінемося в Москві. Це буде серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем".

Деталі: Лукашенко також розказав про заплановано форум в Підмосков'ї і союзний Радмін Росії і Білорусії. Також восени має відбутися "Вища Держрада Союзної держави".

Передісторія: