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Лукашенко анонсував "серйозну зустріч" із Путіним

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:58
Лукашенко анонсував серйозну зустріч із Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує 22 квітня зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: російський Інтерфакс, РБК

Пряма мова Лукашенка: "Ми вчора з Путіним домовилися про нашому графіку роботи з багатьох питань. Десь в кінці квітня, швидше за все 22, ми зустрінемося в Москві. Це буде серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем".

Деталі: Лукашенко також розказав про заплановано форум в Підмосков'ї і союзний Радмін Росії і Білорусії. Також восени має відбутися "Вища Держрада Союзної держави".

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Путіна і Лукашенка в Москві 22 квітня.

Передісторія:

  • 2 квітня президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.
  • У березні 2021 року Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія не мають потреби у злитті і створенні єдиних органів управління.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутін
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