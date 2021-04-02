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Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку

П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:23
Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що вони говорили близько пів години.

Дослівно: "Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин.

Окремо обговорили ситуацію навколо Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США).

Говорили про опрацювання заходів в союзному форматі, включаючи проведення чергового засідання Вищої Держради Союзної держави і VIII Форуму регіонів Білорусі та Росії. Обговорили відновлення повноформатного транспортного сполучення між країнами.  Відновлення всіх видів транспортного пасажирського сполучення.

Говорили навіть про взаємодію центральних ЗМІ та інфобезпеки".

Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденЛукашенкоПутін
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