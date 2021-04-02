Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку
Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Деталі: Повідомляється, що вони говорили близько пів години.
Дослівно: "Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин.
Окремо обговорили ситуацію навколо Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США).
Говорили про опрацювання заходів в союзному форматі, включаючи проведення чергового засідання Вищої Держради Союзної держави і VIII Форуму регіонів Білорусі та Росії. Обговорили відновлення повноформатного транспортного сполучення між країнами. Відновлення всіх видів транспортного пасажирського сполучення.
Говорили навіть про взаємодію центральних ЗМІ та інфобезпеки".
Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Передісторія:
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