Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що вони говорили близько пів години.

Дослівно: "Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин.

Окремо обговорили ситуацію навколо Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США).

Говорили про опрацювання заходів в союзному форматі, включаючи проведення чергового засідання Вищої Держради Союзної держави і VIII Форуму регіонів Білорусі та Росії. Обговорили відновлення повноформатного транспортного сполучення між країнами. Відновлення всіх видів транспортного пасажирського сполучення.

Говорили навіть про взаємодію центральних ЗМІ та інфобезпеки".

Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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