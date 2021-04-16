Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: русский Интерфакс, РБК

Прямая речь Лукашенко: "Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".

Детали: Лукашенко также рассказал о запланированом форуме в Подмосковье и союзном Совмине России и Белоруссии. Также осенью должен состояться "Высшая Госсовет Союзного государства".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля.

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