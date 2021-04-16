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Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным

Пятница, 16 апреля 2021, 12:58
Лукашенко анонсировал серьезную встречу с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: русский Интерфакс, РБК 

Прямая речь Лукашенко: "Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".

Детали: Лукашенко также рассказал о запланированом форуме в Подмосковье и союзном Совмине России и Белоруссии. Также осенью должен состояться "Высшая Госсовет Союзного государства".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля.

Предыстория:

  • 2 апреля президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.
  • В марте 2021 Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.

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Темы: ЛукашенкоПутин
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