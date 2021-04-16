Першу партію вакцини Pfizer розділять на два щеплення: інтервал – 25 днів

Отримані Україною 117 тисяч доз вакцини виробництва "Pfizer" розділять на два щеплення з інтервалом у 25 днів, цю вакцину отримають мешканці й працівники будинків для літніх людей, рятувальники та прикордонники.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу після прибуття в Україну першої партії вакцини Pfizer від COVAX, УНІАН

Пряма мова: "Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури".

Деталі: За словами Ляшка, отримані 117 000 доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

Отже, ними можуть вакцинувати проти коронавірусу 58,5 тисяч громадян.

Перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться в Україні 18 квітня. Їх робитимуть у будинках для людей похилого віку.

Вакцину від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Передісторія: 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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