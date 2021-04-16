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Первую партию вакцины Pfizer разделят на две прививки: интервал – 25 дней

Пятница, 16 апреля 2021, 14:09
Первую партию вакцины Pfizer разделят на две прививки: интервал – 25 дней

Полученные Украиной 117 000 доз вакцины производства "Pfizer" разделят на две прививки с интервалом в 25 дней, эту вакцину получат жители и работники домов престарелых, спасатели и пограничники.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге после прибытия в Украину первой партии вакцины Pfizer от COVAX, УНИАН

Прямая речь: "Никаких остатков вакцины не будет. Четко и понятно распланировано сегодня, кто вакцинируется. Сегодня вакцинируются люди в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры".

Детали: По словам Ляшко, полученные 117 000 доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

Следовательно, ими могут вакцинировать против коронавируса 58,5 тысяч граждан.

Первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся в Украине 18 апреля. Их будут делать в домах престарелых.

Вакцину от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Предыстория: 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирусCovid-2019
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