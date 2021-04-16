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В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:28
В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

Синоптики оголосили штормове попередження у суботу та неділю через заморозки.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: Зокрема, вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, прогнозують заморозки 0-5° на поверхні ґрунту.

У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо: 

  • У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, подекуди пройдуть дощі.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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