В Україні оголосили штормове попередження через заморозки
П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:28
Синоптики оголосили штормове попередження у суботу та неділю через заморозки.
Джерело: Український гідрометцентр
Деталі: Зокрема, вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, прогнозують заморозки 0-5° на поверхні ґрунту.
У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо:
- У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, подекуди пройдуть дощі.
Українська правда