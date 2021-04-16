В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Пятница, 16 апреля 2021, 14:28
Синоптики объявили штормовое предупреждение в субботу и воскресенье из-за заморозков.
Источник: Украинский гидрометцентр
Детали: В частности, ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, прогнозируют заморозки 0-5° на поверхности почвы.
В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Напомним:
- В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.
Украинская правда