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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Пятница, 16 апреля 2021, 14:28
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Синоптики объявили штормовое предупреждение в субботу и воскресенье из-за заморозков.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: В частности, ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, прогнозируют заморозки 0-5° на поверхности почвы.

В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Напомним: 

  • В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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