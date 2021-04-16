В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Синоптики объявили штормовое предупреждение в субботу и воскресенье из-за заморозков.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: В частности, ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, прогнозируют заморозки 0-5° на поверхности почвы.

В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Напомним: