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4 партії отримали понад 150 млн з бюджету

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:34
Фото з сайту ВР

Чотири парламентські партії отримали кошти з державного бюджету, виділені на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року.

Джерело: сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

Дослівно: "Державне фінансування отримали чотири парламентські партії: "Слуга народу" – 86,4 млн грн; "Опозиційна платформа – За життя" – 26,15 млн грн; ВО "Батьківщина" –  16,39 млн грн та "Європейська солідарність" –  24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн – за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).

Деталі: Зазначається, що загальна сума перерахованих коштів – 153,73 млн грн.

У НАЗК нагадали, що партії "Голос" кошти з держбюджету не перераховували, бо фінансування цієї політсили зупинене наказом НАЗК від 23 грудня 2020 року.

У НАЗК нагадали, що "Голос" оскаржив наказ в Окружному адмінсуді Києва, тому агентство було змушене перерахувати партії понад 20 млн грн бюджетних коштів за І квартал 2021 року.

Водночас НАЗК подало апеляцію на вказану ухвалу і суд 14 квітня задовольнив вимоги апеляційної скарги.

Українська правда
Теми: Верховна Рададержбюджетгрошіпартії


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