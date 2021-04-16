4 партии получили более 150 млн из бюджета

Четыре парламентские партии получили средства из государственного бюджета, выделенные на финансирование их уставной деятельности за второй квартал 2021 года.

Источник: сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Дословно: "Государственное финансирование получили четыре парламентские партии: "Слуга народа" – 86,4 млн грн; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 26,15 млн грн; ВО "Батькивщина" – 16,39 млн грн и "Европейская солидарность" – 24,94 грн (из них 8,71 млн грн – за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

Детали: Отмечается, что общая сумма перечисленных средств – 153 млн 730 тысяч грн.

В НАПК напомнили, что партии "Голос" средства из госбюджета не перечисляли, потому что финансирование этой политсилы остановлено приказом НАПК от 23 декабря 2020 года.

В НАПК напомнили, что "Голос" обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева, поэтому агентство было вынуждено перечислить партии более 20 млн грн бюджетных средств за I квартал 2021 года.

В то же время НАПК подало апелляцию на указанное постановление и суд 14 апреля удовлетворил требования апелляционной жалобы.