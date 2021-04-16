Росіяни задля пропаганди вдають, що ремонтують бомбосховища на Донбасі - Міноборони

Російські окупаційні адміністрації на Донбасі задля пропаганди вдають, що ремонтують бомбосховища і медичні заклади.

Джерело: повідомлення Міноборони України

Дослівно: "За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська пропаганда витрачає значні кошти на інформаційну продукцію для створення оманливої загрози розгортання бойових дій нібито з вини України.

Зокрема, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також, посилюють режим охорони адміністративних будівель та об’єктів зберігання продовольчих резервів.

При цьому, фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану.

Водночас, серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно роботи запаси води, продуктів харчування, ліків і пального".

Передісторія: У четвер видання "Новости Донбасса" повідомило, що Збройні формування РФ у Донецьку дали наказ у найшвидші строки підготувати бомбосховища та ліжка в лікарнях, а біля адміністративних будівель закладати мішки з піском.