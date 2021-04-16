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Россияне для пропаганды делают вид, что ремонтируют бомбоубежища на Донбассе - Минобороны

Пятница, 16 апреля 2021, 14:47

Российские оккупационные администрации на Донбассе ради пропаганды делают вид, что ремонтируют бомбоубежища и медицинские учреждения.

Источник: сообщение Минобороны Украины

Дословно: "По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию для создания ложной угрозы развертывания боевых действий якобы по вине Украины.

В частности, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.

При этом, финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

В то же время, среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно работы запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего".

Предыстория: В четверг издание "Новости Донбасса" сообщило, что Вооруженные формирования РФ в Донецке дали приказ в быстрые сроки подготовить бомбоубежища и кровати в больницах, а у административных зданий закладывать мешки с песком.

Украинская правда
Темы: МинобороныДонбасс


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