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У Донецьку облаштовують бомбосховища та готують ліжка в лікарнях – ЗМІ

Четвер, 15 квітня 2021, 14:23
Фото: Новости Донбасса

Збройні формування Російської Федерації у Донецьку дали наказ у найшвидші темпи підготувати бомбосховища та ліжка в лікарнях, а біля адміністративних будівель закладати мішки з піском.  

Джерело: "Новости Донбасса

Деталі: Таким чином бойовики готуються до можливої активізації бойових дій.  

Місцеві мешканці повідомляють, що у деякі вікна у будівлі Донецької міської "адміністрації" заклали мішками з піском. Мішки також помітили і біля інших донецьких будинків.

 
Фото: Типичный Донецк / Telegram

Окрім того, начебто із міста вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.

Окремі медичні установи просять підготувати ліжка.

"Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести в порядок бомбосховища до 21 квітня", – сказав "Новинам Донбасу" співрозмовник в Донецькій обласній травматології.

Саме на 21 квітня заплановане послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. 

Також 22-23 квітня в Донецьку заплановано проведення форуму "Єдність росіян: захист прав і свобод", в якому візьмуть участь глави незаконних збройних угруповань, а також гості з РФ.

Чому це важливо: Україна неодноразово заявляла, що не планує наступ на Донецьк, проте російська пропаганда поширює таку інформацію. 

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