У США відреагували на обмеження Росією судноплавства у Чорному морі

Сполучені Штати поділяють занепокоєння України стосовно провокацій, які Росія проводить в Чорному морі і зараз перешкоджає морському руху через Керченську протоку.

Джерело: заява тимчасово повіреної США в ОБСЄ Кортні Остріан, "Голос Америки"

Деталі: В заяві від 16 квітня кроки РФ вона назвала "незаконним обмеженням свободи мореплавства з боку Росії в Чорному морі".

Цими обмеженнями, заявляє Остріан, Росія прагне прискорити мілітаризацію регіону. Вона також наголосила, що окупація та мілітаризація Росією Кримського півострова має наслідки далеко за межами України, це загрожує трансатлантичної безпеки.

Тимчасово повірена закликає Росію негайно припинити окупацію, звільнити всіх українців-в’язнів Кремля, яких вона несправедливо тримає, та повернути Україні повний контроль над півостровом.

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