В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море

Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины относительно провокаций, которые Россия проводит в Черном море и сейчас препятствует морскому движения через Керченский пролив.

Источник: заявление временного поверенного США в ОБСЕ Кортни Остриан, "Голос Америки"

Детали: В заявлении от 16 апреля шаги РФ она назвала "незаконным ограничением свободы мореплавания со стороны России в Черном море".

Этими ограничениями, заявляет Остриан, Россия стремится ускорить милитаризацию региона. Она также подчеркнула, что оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, это угрожает трансатлантической безопасности.

Остриан призывает Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех украинцев-заключенных Кремля, которых она несправедливо держит, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

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