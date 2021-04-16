Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море

Пятница, 16 апреля 2021, 16:53

Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины относительно провокаций, которые Россия проводит в Черном море и сейчас препятствует морскому движения через Керченский пролив.

Источник: заявление временного поверенного США в ОБСЕ Кортни Остриан, "Голос Америки"

Детали: В заявлении от 16 апреля шаги РФ она назвала "незаконным ограничением свободы мореплавания со стороны России в Черном море".

Этими ограничениями, заявляет Остриан, Россия стремится ускорить милитаризацию региона. Она также подчеркнула, что оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, это угрожает трансатлантической безопасности.

Остриан призывает Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех украинцев-заключенных Кремля, которых она несправедливо держит, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Предыстория:

  • Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • В МИД Украины заявили, что такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
  • В Европейском Союзе приняли к вниманию и анализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.

Темы: СШАКерченский проливРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Похищение активистов Евромайдана: обвиняемый Волков получил 9 лет тюрьмы

АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"

США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Приватбанк скоро выставят на продажу – глава НБУ

Зеленский: Вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам

У Путина отреагировали на новые санкции США

Все новости...
США
США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
SpaceX привлекла дополнительные 314 миллионов долларов инвестиций
Последние новости
17:00
В Минздраве рассказали, кого первого будут прививать вакциной от Pfizer
16:53
В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море
16:50
Похищение активистов Евромайдана: обвиняемый Волков получил 9 лет тюрьмы
16:49
Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca
16:46
Зеленский и Макрон заговорились тет-а-тет, пришлось пересматривать график – источник
16:18
АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"
16:18
США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине
16:00
Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа
15:45
"Укроборонпром" передал Фонду госимущества на приватизацию 17 предприятий
15:38
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Все новости...