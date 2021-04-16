В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море
Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины относительно провокаций, которые Россия проводит в Черном море и сейчас препятствует морскому движения через Керченский пролив.
Источник: заявление временного поверенного США в ОБСЕ Кортни Остриан, "Голос Америки"
Детали: В заявлении от 16 апреля шаги РФ она назвала "незаконным ограничением свободы мореплавания со стороны России в Черном море".
Этими ограничениями, заявляет Остриан, Россия стремится ускорить милитаризацию региона. Она также подчеркнула, что оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, это угрожает трансатлантической безопасности.
Остриан призывает Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех украинцев-заключенных Кремля, которых она несправедливо держит, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.
Предыстория:
- Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- В МИД Украины заявили, что такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
- В Европейском Союзе приняли к вниманию и анализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.