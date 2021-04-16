Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море

Пятница, 16 апреля 2021, 16:53
В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море

Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины относительно провокаций, которые Россия проводит в Черном море и сейчас препятствует морскому движения через Керченский пролив.

Источник: заявление временного поверенного США в ОБСЕ Кортни Остриан, "Голос Америки"

Детали: В заявлении от 16 апреля шаги РФ она назвала "незаконным ограничением свободы мореплавания со стороны России в Черном море".

Этими ограничениями, заявляет Остриан, Россия стремится ускорить милитаризацию региона. Она также подчеркнула, что оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, это угрожает трансатлантической безопасности.

Остриан призывает Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех украинцев-заключенных Кремля, которых она несправедливо держит, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Предыстория:

  • Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • В МИД Украины заявили, что такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
  • В Европейском Союзе приняли к вниманию и анализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКерченский проливРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона, анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – Госдеп
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
Все новости...
Реклама: