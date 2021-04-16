Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції – ООС

Збройні формування Росії з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Військові кажуть, що таким чином окупанти хочуть звинуватити Київ у порушенні перемир’я.

Зокрема, біля Невельського противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного, що на Донеччині, найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Тарамчука та Красногорівки російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.