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Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції – ООС

П'ятниця, 16 квітня 2021, 18:53

Збройні формування Росії з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Військові кажуть, що таким чином окупанти хочуть звинуватити Київ у порушенні перемир’я.

Зокрема, біля Невельського противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного, що на Донеччині, найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Тарамчука та Красногорівки  російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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