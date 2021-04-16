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Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции – ООС

Пятница, 16 апреля 2021, 18:53

Вооруженные формирования России с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Военные говорят, что таким образом оккупанты хотят обвинить Киев в нарушении перемирия.

В частности, у Невельского противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что в Донецкой области, наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Тарамчука и Красногоровки российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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