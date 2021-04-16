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Харківська тероборона стала інтенсивніше готуватися чере російські війська

П'ятниця, 16 квітня 2021, 19:17

На Харківщині підрозділи тероборони збільшили кількість практичних занять через скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: "Суспільне.Новини", яке наводить слова військового комісара обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Юрія Калгушкіна

"В першу чергу ми зараз відпрацьовуємо взаємодію з Державною прикордонною службою з виконання завдань щодо охорони та захисту державного кордону".

"Протягом трьох останніх субот у нас проводяться практичні навчання. В останню суботу (10 квітня) було майже 3500 військовозобов'язаних і резервістів, які призначені до бригади тероборони, до інших підрозділів територіальної оборони".

Деталі: Територіальною обороною керує голова облдержадміністрації. Очолює штаб зони територіальної оборони військовий комісар.

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Передісторія:

  • З 14 квітня Служба безпеки України почала антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага яких надана прикордонним районам.

Теми: ХарківРосія


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